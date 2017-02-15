  شاهد.. رومانسية رعب وكارتون في Box Office أمريكا

رؤية

يعد هذا الأسبوع حافلًا بالأفلام الجديدة، فقد صدر في دور العرض 3 أفلام متنوعة بين الرسوم المتحركة والرومانسية والأكشن، فيما تراجعت أفلام أخرى وخرجت من سباق الـBox Office.

إذ احتل فيلم الرعب Rings المركز السابع بعد شغله المركز الثاني الأسبوع الماضي، وجاء فيلم A Dog’s Purpose في المركز السادس بعد أن كان في المركز الثالث.

ولم يقتصر الأمر على هذه الأفلام، بل طال الأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار؛ حيث تراجع الفيلم الموسيقي La La Land ليشغل المركز الثامن، وحاول فيلم Hidden Figures الحفاظ على مكانته لكنه جاء في المركز الأخير في قائمة الخمسة أفلام المتصدرة.

The LEGO Batman Movie

نال الفيلم إشادات نقدية من مختلف الصحف والمواقع الفنية المتخصصة، وحقق في أسبوع عرضه الأول إيرادات وصلت إلى 55 مليون و635 ألف دولار.

تبدأ أحداث الفيلم الجديد بتولي باربرا جوردن مسئولية الشرطة في جوثام، وإعلانها عن خطتها لإعادة هيكلة الشرطة دون الحاجة إلى “باتمان”، ولكن يظهر تشكيل إجرامي بقيادة “الجوكر” يمنع “باتمان” من الاستسلام والاختفاء. هذه المرة لا يتحتم عليه فقط أن يواجه الأشرار المتواجدين في مدينة جوثام، بل عليه أيضًا أن يتولى مسئولية طفل قام بتبنيه مؤخرًا، ومن هنا تحدث الكثير من المفارقات الكوميدية.

Fifty Shades Darker

بالرغم من هجوم النقاد على الفيلم الذي يعد الجزء الثاني في سلسلة أفلام Fifty Shades إلا أنه تمكن من شغل المركز الثاني في أسبوعه الأول محققًا 46 مليون و797 ألف دولار.

وتدور أحداث الفيلم الجديد حول “أناستازيا” التي تقرر إنهاء علاقتها الغرامية بـ”كريستيان”، ثم تحاول المضي في حياتها لكنه لا تستطيع ذلك فتعود إليه من جديد. هذه المرة سيحاول “كريستيان” السيطرة على أفكاره ورغباته الشاذة وفي نفس الوقت تحارب هي النساء اللاتي أحببناه من قبلها.

John Wick: Chapter Two

شغل الفيلم المركز الثالث في أسبوع عرضه الأول واستطاع أن يحقق إيرادات بلغة 30 مليون و15 ألف دولار.

الفيلم من نوعية أفلام الحركة والجريمة والإثارة، وتدور أحداثه حول قاتل محترف متقاعد يعود إلى الخدمة ليسدد دين مستحق عليه، ويكتشف أن هناك مكافأة مالية موضوعة لمن ينجح في القضاء عليه.

Split

في أسبوع عرضه الرابع حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 9 مليون و321 ألف دولار، وتقدر إجمالي إيراداته بـ 112 مليون و293 ألف دولار.

تدور الأحداث حول “كيفين”، الذي يمتلك 23 شخصية مختلفة بداخله، ويختطف ثلاث فتيات مراهقات، وبينما يتم احتجازهن أسرى، تبدأ شخصية جديدة في التحرر من أجل السيطرة والاستحواذ على بقية الشخصيات.

Hidden Figures

في أسبوع عرضه الثامن تمكن الفيلم من احتلال المركز الخامس في قائمة الإيرادات الأمريكية بعد أن حقق 8 مليون دولار هذا الأسبوع، فيما وصلت إيراداته كاملة إلى 131 مليون و452 ألف دولار.

الفيلم من إخراج تيودور ملفي، وتدور أحداثه حول 3 عالمات رياضيات تستعين بهم وكالة ناسا، كي يساعدوا في إطلاق أول رائد فضاء أمريكي يكمل دورة حول كوكب الارض.