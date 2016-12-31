شاهد.. «رونالدو» يحرج إعلامي مصري

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رؤية

القاهرة – تعرض الإعلامي المصري، عمرو أديب، لموقف محرج، بعد أن وجه سؤالًا طريفًا، لنجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال، «كريستيانو رونالدو»، قائلا: “كيف تحصل على هؤلاء المعجبات التي تمتلكها؟ وكيف أحصل على مثلهن”.

وجاء رد «رونالدو» ضاحكًا، خلال حواره في برنامج «كل يوم»، على فضائية «ON E»، أمس الجمعة،: ” لدى امرأة واحدة فقط، الناس يعتقدون أن لدي العديد من العلاقات، والحقيقة أن لدي امرأة واحدة”.

ووجه «رونالدو» سؤالا لعمرو أديب، قائلًا: “ألديك زوجة؟”، وعندما أجاب بالإيجاب، رد عليه، إذن لاينبغي أن تقول ذلك”، فرد «أديب»: “الآن هزمتني”.

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