شاهد.. سامح الصريطي يرد على الاتهامات بإهمال زوجته

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القاهرة – في أول ظهور للممثل سامح الصريطي وابنته ابتهال بعد الحديث عن الحالة الصحية لطليقته الممثلة نادية فهمي واتهامهما بأنهما أهملاها وأودعاها في دار رعاية للمسنين، تحدث سامح الصريطي عن الأمر خلال حلوله ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم”.

ولم يتحدث سامح الصريطي عن تفاصيل مرض زوجته السابقة، بل وجه التحية لابنتيه واللتان تقومان برعاية والدتهما بشكل مستمر، فقال إن ابنته آية تعيش في لندن ولكنها تأتي كثيرا لتكون بجانب والدتها، أما ابتهال فتمضي أغلب وقتها معها في خدمتها، وأكد أن هذه المحنة ارسلها الله لهن ليكون ثواب لهن فيما بعد.

أما ابتهال فقالت إن والدتها تعاني من مرض “الزهايمر” وهذا المرض لا يؤثر على المريض فقط بل على كل أسرته، فمن حوله يمرون بوقت عصيب في البداية يرفضون تصديق الحالة ويحاولون البحث عن حلول، إلى أن يصلوا إلى سلام داخلي ويتقبلون الوضع ويبدأون التعامل معه.

وعن حالة والدتها قالت إنها أفضل من وقت سابق، ولكنها في نفس الوقت حالتها غير مستقرة فهذا المرض يجعل المريض كل يوم بحال مختلف.

وأكدت ابتهال أنها تحب الحديث عن مرض والدتها فمن الممكن أن يسمعها شخص موجود في نفس الموقف وتكون قصتها ملهمة له وتساعده على تخطي الوقت العصيب.

وعن والدها قالت إنه معهم طوال الوقت فالكثير من الناس اتهموه أنه تخلى عن زوجته ولكنهم لم يكونوا يعرفوا أنهم منفصلين من أكثر من 20 عاما، وعلى الرغم من ذلك فهو لم يتركهم أبدا.

أما سامح الصريطي فقال إنه منفصل عن نادية كزوج ولكنه قريب منها كأب للبنات، وكزميلة وفنانة فهو ليس انفصال تام.

وابتعدت نادية فهمي عن الأضواء والإعلام منذ سنوات، ولم تظهر أو حتى يتم الحديث عنها، إلى أن انتشر خبر تواجدها في دار رعاية للمسنين.