شاهد.. سباق بين الأمراء لدعم الصحة العقلية في بريطانيا

رؤية – أشرف شعبان

لندن – تسابق الأمراء وليام ابن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وزوجته كاثرين دوقة كمبردج وشقيقه الأمير هاري في ماراثون لندن للأمراء ضمن حملة لدعم الصحة العقلية.

وشهد السباق أكثر من 150 من المشاهدين الذين شجعوا الأمراء خلال ماراثون الصحة العقلية.

وكان وليام وكاثرين وهاري -الداعمون منذ فترة طويلة للمبادرات المتعلقة بالصحة العقلية- أطلقوا حملة (فلنفكر معا/هيدز توجذر) في عام 2016 التي تعمل مع المؤسسات الخيرية على المساعدة في التغلب على الوصمة التي تحيط بالمرض العقلي.

وقال وليام -وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني- في كلمة “في بعض الأوقات وبصرف النظر عمن نكون يصبح من الصعب التعامل مع التحديات وعندما يحدث ذلك يغير الانفتاح والصراحة وطلب المساعدة من حياة الشخص.

“منذ فترة طويلة كان الشعار السائد ’التزم الصمت واستمر’ ونتيجة لذلك يعاني كثيرون في صمت لفترة طويلة وآثار ذلك يمكن أن تكون مدمرة.”