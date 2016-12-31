شاهد.. سماء «نيوزلندا» تنير احتفالًا بالعام الجديد

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ويلينغتون – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو، يرصد احتفالات مدينة أوكلاند في نيوزلندا، بالعام الجديد، حيث كانت أول مدينة تحتفل بها، اليوم السبت.

ويظهر في الفيديو الألعاب النارية وهي تتطاير من برج سكاي تاور الشهير، وهو من معالم المدينة وتجمع آلاف المحتفلين والسياح في المنطقة التي تحولت سماؤها إلى لوحة متعددة الألوان والأضواء.

يذكر أن الكثير من مدن وعواصم العالم تقيم احتفالات ضخمة السبت بالعام الجديد، وتتنافس المدن المختلفة في تقديم عروض مبهرة من الألعاب النارية.