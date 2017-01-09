شاهد.. سيارة بلا سائق تتجنب حادث بطريقة بارعة

رؤية – أشرف شعبان

القاهرة – تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رادار السائق الآلي الجديد في سيارة «تسلا» وقد تمكن من تجنب حادث تصادم بعد ثوان من وقوعه.

وبحسب الفيديو الذي تداوله، شوهدت السيارة وقد توقفت على الفور بعيدا عن الحادث الذي وقع أمامها، ونجا سائق هولندي يسمى، هانس نوردجيس، على متن السيارة بفضل تنبيهه إلى التصادم قبل أن يحصل، فيما سجلت إصابات أخرى بالسيارات العادية.

من المعروف أن مزايا السيارة الذكية لا تقتصر على تجنب الحوادث، بل تستطيع تخمين اللحظة التي سيقع فيها الحادث بناء على سرعة السيارات المحيطة وتنقلها على مسارات الطريق.

وبالرغم من عدم قدرة السائق الآلي، على تولي أمر السيارة كاملا على الطريق، في الوقت الحالي، إلا أن شركات السيارات تواصل تذليل العقبات كي تجعل القيادة في المستقبل، أكثر سهولة.

http://media.skynewsarabia.com/media/videos/2017/01/09/VT-135433MO-NET-AMESTERDAM-CAR-CRASH_2017-01-09_14:23:12.mp4?_=3