شاهد.. سيارة بلا سائق تتجنب حادث بطريقة بارعة

Handout photo courtesy of the Nevada Department of Motor Vehicles shows a Google self-driven car in Las Vegas, Nevada, May 1, 2012. Google's self-driven cars will soon be appearing on Nevada roads after the state's Department of Motor Vehicles approved on Monday the nation's first autonomous vehicle license. The move came after officials rode along on drives on highways, in Carson City neighborhoods and along the famous Las Vegas Strip, the Nevada DMV said in a statement.The Nevada legislature last year authorized self-driven cars for the state's roads, the first such law in the United States. That law went into effect on March 1, 2012. REUTERS/Nevada Department of Motor Vehicles/Handout (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY TRANSPORT) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

رؤية – أشرف شعبان

القاهرة – تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رادار السائق الآلي الجديد في سيارة «تسلا» وقد تمكن من تجنب حادث تصادم بعد ثوان من وقوعه.

وبحسب الفيديو الذي تداوله، شوهدت السيارة وقد توقفت على الفور بعيدا عن الحادث الذي وقع أمامها، ونجا سائق هولندي يسمى، هانس نوردجيس، على متن السيارة بفضل تنبيهه إلى التصادم قبل أن يحصل، فيما سجلت إصابات أخرى بالسيارات العادية.

من المعروف أن مزايا السيارة الذكية لا تقتصر على تجنب الحوادث، بل تستطيع تخمين اللحظة التي سيقع فيها الحادث بناء على سرعة السيارات المحيطة وتنقلها على مسارات الطريق.

وبالرغم من عدم قدرة السائق الآلي، على تولي أمر السيارة كاملا على الطريق، في الوقت الحالي، إلا أن شركات السيارات تواصل تذليل العقبات كي تجعل القيادة في المستقبل، أكثر سهولة.

http://media.skynewsarabia.com/media/videos/2017/01/09/VT-135433MO-NET-AMESTERDAM-CAR-CRASH_2017-01-09_14:23:12.mp4?_=3

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