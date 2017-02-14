شاهد | شرطي يتحدى صبيًا في الرقص!

رؤية – محمد عبدالله

واشنطن – نشرت قناة «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو “طريف” لأحد أفراد الشرطة الأمريكية وهو يتحدى صبياً في الرقص بملابسه الرسمية.

ويظهر المقطع المصور، تجاوب الشرطي الأمريكي، مع صبي “أسود” وبدا وكأنه ينافسه في الرقص والحركات التي يؤديها، قبل أن ينفجر بالضحك في آخر الرقصة.

ونال المقطع ردود أفعال متباينة، ما بين ساخر من الفيديو، متهماً الشرطة الأمريكية بمحاولة تجميل وجهها “القبيح” وعنصريتها ضد الملونين، فيما عبّر آخرون عن إعجابهم بالفيديو، وكيف أن الشرطي في النهاية موظف في خدمة المواطنين. وكتبت إحداهم تقول “ بصراحه في الخارج واوروبا او امريكا الانسانيه لا يمكن النقاش فيها لان الشرطي هو موظف مثل جميع الموظفين في خدمة الشعب وليس عصا في يد الحكومه لقمع الشعوب و قهرها”.