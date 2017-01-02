شاهد.. شهادة ناجية مغربية من هجوم اسطنبول

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الرباط – تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، لشابة مغربية نجت من هجوم إسطنبول تصف فيه اللحظات “الرهيبة” التي عاشتها في تلك الليلة خلال احتفالات رأس السنة.

الناجيةالمغربية قالت إن نفذ من قبل عدة أشخاص كانت من بينهم امرأة ترتدي لباسا أسود وتحمل بندقية كلاشينكوف توجهها نحو كل الضحايا، وتعاود الكرة كل ربع ساعة ، فيما كان بعض المهاجمين يرمي اسطوانات الغازات المسيلة للدموع في كل مكان.

وتابعت: كانت الأجواء جيدة وكل الحضور سعداء ويرقصون ، إلى حدود الساعة الواحدة و الربع بعد منتصف الليل. حيث سمعوا صوت طلق ناري، فعم الرعب والفوضى المكان ، وانبطح الجميع أرضًا للاختباء أو التظاهر بالموت، فيما تمكن البعض من الفرار، وقفز آخرون في مياه البسفور.

فقدت الشابة المغربية الوعي لمدة ساعة كاملة، وعندما فتحت عينيها كان الإرهابيون لا يزالون في المكان والشرطة التركية لم تحضر بعد، مشيرة إلى أنها سمعت أصواتًا تردد”الشرطة حضرت”، فاطمأن المحتجزون قليلاً ، لكن رجال الأمن لم يدخلوا المكان إلا بعد مرور فترة اعتقادًا منهم أن منفذي الهجوم يحملون قنابل، فتمكن هؤلاء من إنهاء مهمتهم و الفرار .

الفتاة الناجية عبّرت عن ارتياحها لأنها لا تزال على قيد الحياة وكانت خلال الهجوم – الذي دام ساعة ونصف الساعة – متأكدة أنها ستفارق

الحياة، أما قريبتها فأصيبت برصاصتين واحدة في الركبة و الثانية على مستوى الكاحل.