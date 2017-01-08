شاهد.. شوكولاته من الذهب في دبي

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دبي – يقدم متجر للشوكولاتة الفاخرة في مدينة دبي، لزبائنه، أغلى نوع من الشوكولاتة في المنطقة على الإطلاق.

وتتميز هذه الشوكولاتة بأنها ملفوفة بورق ذهبي وتدخل في صناعتها رقائق من الذهب عيار 24 قيراطًا، فيما تقدم في علبة خشبية ملفوفة بالحرير، وذلك مقابل 15 ألف درهم إماراتي.

وذكر موقع “جولف نيوز”، أن هذه الشوكولاتة الثمينة مصنعة من حبوب الكاكاو “غراند كرو” الشهيرة، وغبار الذهب الصالح للأكل عيار 24 قيراطًا، وتتكون من ثلاث طبقات، تكون الأولى صلبة تليها طبقتان من الشوكولاتة الطرية الرائعة المذاق.

ونقل الموقع عن مايكل كاري، المدير العام للمتجر، قوله، إن “المنتجات الفاخرة يخصصها للزبائن في المناسبات الخاصة كحفلات الزفاف والأعياد ، حيث يصل سعر القطعة الواحدة إلى 150 درهمًا”.

وأضاف كاري أن المتجر يمنح لزواره فرصة التذوق وتعلم فنون صناعة الشوكولاتة الفاخرة، إضافة إلى عرض تشكيلة من التحف والأزياء المصنوعة من الشكولاتة منها حذاء أبيض بكعب عال مصنوع يدويا، يباع مقابل 350 درهمًا، فضلا عن تشكيلة متنوعة من الشوكولاتة الفاخرة من صنع منتجي الشوكولاتة المحترفين في العالم.