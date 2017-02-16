شاهد.. صابر الرباعي يرد على خبر اعتقاله في مطار بلندن

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تونس – رد الفنان التونسي صابر الرباعي، على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتقاله بمطار هيثرو في بريطانيا بتهمة حيازة المخدرات.

وبحسب الفيديو الذي نشره الرباعي على صفحته بموقع «فيسبوك»، نفى فيه خبر اعتقاله، مؤكدا أنه يوجد بتونس حاليا، ولم يغادرها نحو بريطانيا أو أي مكان آخر، قائلا: “أنا موجود في منزلي وعائلتي ولم أكن في لندن ولم أغادر تونس”.

واعقب الرباعي الفيديو بصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من داخل سيارته، وأرفقها بعبارة «أحييكم من تونس الحبيبة».

من المعروف أن هناك شائعة تم تداولها تفيد باعتقال سلطات مطار هيثرو بلندن، للرباعي وبحوزته 2 كيلوجرام من المخدرات عمد إلى إخفائها في علبتي قهوة داخل حقيبته.