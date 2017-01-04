شاهد.. صور 3 متهمين بحادث الكنيسة البطرسية بالقاهرة

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القاهرة – نشرت وزارة الداخلية المصرية صور المتهمين المتورطين في تفجير الكنيسة البطرسية بعد إعلان وزارة الداخلية القبض عليه اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على متهمين جدد فى حادث استهداف الكنيسة البطرسية، وهم “كرم أحمد عبد العال إبراهيم” من العناصر الرئيسية فى ارتكاب الحادث، فضلا عن ضبط 3 من عناصر البؤرة الإرهابية المنفذة للحادث، والذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى خلال الفترة الحالية تستهدف منشآت حيوية ومهمة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وهم “أحمد عاطف عوض صالح” مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة “نقاش”، و”عبد الرحمن عبد الفتاح على عويس” مقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة “تاجر”، و”عبد الحى نور الدين أبو المجد حسانين” مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، حيث عُثر بحوزة الأخير على 3 عبوات ناسفة و3 فرد خرطوش محلى الصنع، وكمية كبيرة من طلقات الخرطوش.