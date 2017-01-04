شاهد.. طفل إنسان الغاب يظهر لأول مرة بحديقة شيكاغو

رؤية – مها عطاف

واشنطن – نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، لقطات مصورة، من داخل حديقة حيوانات بروكفيلد في شيكاغو، يظهر فيه طفل إنسان الغاب لأول مرة، أمس الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو، أنثى إنسان الغاب البورنيوي الكبير، والمعروف بالقرد الأحمر أيضًا، حاملًا لصغيره الذي يبلغ من العمر أسبوعين فقط، متجولًا به في حديقة الحيوان.

يذكر أن إنسان الغاب، من الأنواع المهددة بالانقراض، تعيش غالبًا في جنوب شرق آسيا، وذلك بسبب إزالة عدد كبير من الغابات، وتجارة الحيوانات غير المشروعة، والصيد الغير مشروع، لذلك انخفض عدد إنسان الغاب البورنيوي بأكثر من 60 في المئة بين عامي 1950 و2010، ومن المتوقع استمرار الانخفاض 22 في المئة خلال عام 2025.