شاهد. طيار إندونيسي يثير رعب الركاب قبل إقلاع طائرته

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جاكرتا – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو، يرصد طيار إندونيسي، وهو في حالة سكر تامة، قبل توجهه إلى الطائرة في رحلة داخلية بين مدينتي سورابايا والعاصمة جاكرتا.

ويظهر في الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة في المطار، قائد الطائرة المدنية وهو يترنح مرارا لدى وصوله إلى نقطة التفتيش، وسقوط قبعته على الأرض، والغريب أن الأمر لم يثر انتباه عناصر الأمن بل ساعدوه في التقاط أغراضه حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس الجمعة، إنه لم يكتشف أمر الطيار إلا قبيل إقلاع الطائرة بلحظات قليلة، وأوضحت أنه وجه إعلانا إلى ركاب الطائرة بدت فيه كلماته غير مترابطة وتظهر بوضوح أنه ثمل، الأمر الذي أثار الرعب بين الركاب، وسارعوا بالخروج خوفًا على حياتهم، وجرى لاحقا تغيير الطيار الثمل بآخر.