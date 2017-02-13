شاهد | عراك بالأيدي في أوكرانيا بسبب «الروسية»

رؤية – محمد عبدالله

كييف – شهدت إحدى قاعات الاجتماعات في أوكرانيا، عراكاً بالأيدي بين عدد من الحضور، بسبب استخدام موالين لموسكو اللغة الروسية في الحديث.

ويظهر المقطع المصور، عراكاً شرساً بالأيدي بعد لحظات من إلقاء أحد الحضور كلمته باللغة الروسية، قبل أن تتحول قاعة الاجتماعات إلى حلبة ملاكمة، تبادل خلالها مؤيد ومعارض لموسكو، اللكمات، قبل تدخل أفراد الأمن بالمكان لفض الاشتباك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها خلاف بسبب اللغة في أوكرانيا فسبق أن وقع شجار بالأيدي قرب المنصة الرئيسية في برلمان أوكرانيا وذلك لأن ممثل ” الكتلة المعارضة” الكسندر فيلكول، ألقى كلمته باللغة الروسية.