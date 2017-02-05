شاهد.. عشرات القتلى والمفقودين في انهيارات ثلجية بأفغانستان وباكستان

رؤية – أشرف شعبان

عواصم – لقى اكثر من خمسين شخصا حتفهم في انهيار ثلجي ضرب المناطق الجبلية بمقاطعة بادخشان ونورستان شمال افغانستان ومنطقة شيترال شمال غرب باكستان صباح الأحد.

وبحسب التقرير الذي نشرته فضائية «إيرونيوز العربية»، كشفت مصادر رسمية أن عشرات الأشخاص مفقودين تحت الأنقاض بعد أن غطت الانهيارات الثلجية قرية بالكامل

وكان نحو 100 شخص قد قتلوا في باكستان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بمن فيهم 16 شخصا فقدوا حياتهم عندما كانوا نياما ليلا بالقرب من شمالي العاصمة كابول.

بينما قتل 13 شخصا في شمالي باكستان بمن فيهم 9 في بلدة شيترال.