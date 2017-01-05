شاهد.. علقة موت لتركي يعتقد أنه منفذ هجوم الملهى الليلي بإسطنبول

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أنقرة – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء المواطنين الأتراك على شخص اعتقدوا انه منفذ العملية الإرهابية التي استهدفت زوار ملهى «رينا» الليلي باسطنبول التركية خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة.

وبحسب الفيديو المتداول، شوهد مجموعة من المارة في منطقة بينديك شرق اسطنبول وهم ينهالون بالضرب على رجل اعتبروا أنه المسلح الذي قتل 39 شخصا برصاص خلال هجومه على المحتفلين بالملهى.

وعلى الفور قامت الشرطة بإنقاذ الرجل من المارة، حيث تم استجوابه، فيما أعلنت لاحقا أن هذا الشخص لا صلة له بالعملية الإرهابية.