شاهد.. عمل فني للتذكير بمأساة حلب السورية في العاصمة الألمانية

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برلين – دشن الفنان الألماني السوري مناف حلبوني عملاً فنياً للتذكير بمأساة مدينة حلب السورية في العاصمة الألمانية برلين أمام كنيسة فراووينكيرشه المشيدة على الطراز الباروكي والتي دمرت بالكامل تقريبا في قصف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحسب التقرير الذي عرضته فضائية «يورو نيوز»، فإن العمل الفني مشكل من حافلات وضعت بشكل عمودي للتذكير بمعاناة السوريين في حلب صممه الفنان الألماني السوري مناف حلبوني يشهد تنديدا شديدا من اليمين المناهض للمسلمين في دريسدن.

من المعروف أن هذا العمل الفني الذي يحمل اسم «مونومنت» والذي دشن مطلع الأسبوع سيبقى حتى مطلع إبريل المقبل أمام كنيسة فراووينكيرشه المشيدة على الطراز الباروكي والتي دمرت بالكامل تقريبا في قصف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.