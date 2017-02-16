شاهد.. غزال يجبر طائرة أمريكية على الهبوط وإجلاء الركاب

رؤية

واشنطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك» مقطع فيديو يرصد طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية اضطرت للهبوط بعد اصطدامها بغزال خلال إقلاعها من مطار «تشارلوت- دوجلاس» الدولي بولاية كارولينا الشمالية.

وبحسب النشطاء، تسبب اصطادم الغزال في تسرب الوقود منها وإجلاء ركابها.

وكشفت تقارير إخبارية أمريكية أن الطائرة عادت أدراجها عقب إقلاعها سريعا من المطار بعد إعلان حالة الطوارئ، وأبلغ طاقم الطائرة برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بغزال خلال عملية الإقلاع.

وكان على متن الطائرة 44 راكبا، وجرى إجلاؤهم جميعا ونقلهم إلى صالة المغادرة، كما تم رش المدرج بعدما بدأ الوقود في التسرب من الطائرة جراء حادث الاصطدام.