شاهد.. فرار جماعي لجنود الاحتلال عقب عملية الدهس بالقدس

رؤية – محمود طلعت

القدس المحتلة – التقطت إحدى كاميرات المراقبة، اليوم الأحد، واقعة الدهس التي استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي فى القدس المحتلة، وأظهر الفيديو شاحنة ضخمة وهي اقتحمت إحدى تجمعات قوات الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين.

كما أظهر الفيديو فرارا جماعيا لعدد من جنود الاحتلال الواقفين على بعد أمتار من عملية الدهس، ما دفع سلطات الاحتلال إلى فتح تحقيق سريع لمعرفة أسباب فرارهم.

واستشهد مواطن فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر دهسه بشاحنة كان يقودها، مجموعة من جنود الاحتلال أدت إلى مقتل 6 وإصابة 15 آخرين، في جبل المكبر بالقدس.