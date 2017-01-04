شاهد.. فرشاة ذكية تحل كل مشاكل شعرك

رؤية

لاس فيجاس- طورت شركة أدوات تجميل شهيرة بالتعاون مع شركة Withings التكنولوجية، أول فرشاة شعر ذكية فى العالم متصلة بتطبيق على الهاتف الذكى تحمل اسم Kérastase Hair Coach، وهى مزودة بأجهزة استشعار متعددة توفر معلومات عن نوعية الشعر ومشكلاته وأفضل الطرق لمعالجته.

وتأتى الفرشاة الجديدة أيضا مع تقنيات يمكنها إعطاء نظرة ثاقبة عن حالة الشعر والمشكلات التى يعانى منها مثل القسوة والجفاف، التقصف والتكسر، بالإضافة إلى أجهزة استشعار دقيقة يمكنه أن تخبر المستخدم إذا كان يقوم بتفريش شعره بقوة زائدة أم لا، وهذا لأن خبراء الشعر أكدوا على أن استخدام الفرشاة بقوة يمكن أن يتسبب فى تلف الشعر، بما فى ذلك الكسر والتقصف.

ووفقا لموقع “ميرور” البريطانى فتم الكشف رسميا عن الفرشاة الذكية الفريدة من نوعها فى معرض التكنولوجيا CES 2017 المنعقد حاليا فى لاس فيجاس، كما تم منحها جائزة المعرض للابتكار.

من الجدير بالذكر أن مع الاستخدام اليومى للفراشة، يمكن للتطبيق أن يوفر بيانات هامة عن الشعر وصحته، ويقم نصائح وفقا لطبيعة كل مستخدم.