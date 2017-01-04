شاهد..  فيفي عبده تهنئ نادية لطفي بـ «5 أموااه» في عيد ميلادها

رؤية
القاهرة – فور عملها بنقل الفنانة نادية لطفي إلى المستشفى، قررت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده أن تخفف عنها وتزورها في المستشفى.
وفي محاولة للترويح عنها ورسم البسمة على وجهها، قررت فيفي عبده أن تعلم نادية لطفي جملتها الشهيرة “5 مواه”.
وقالت فيفي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع Instagram: “أيوة بقى ويلا بقى، قشطات عسلات فلات على أحلى نادية لطفي في الدنيا كلها، النهارده عيد ميلادها نقولها كل سنة وهي طيبة، عقبال مليون سنة وهي منورة الدنيا كلها”.
وأضافت: “بحبك قوي، الله أكبر، خمسة وخميسة، يلا بقى وأيوة بقى، إمواه”.
جدير بالذكر أن نادية لطفى تعرضت لأزمة صحية منذ أغسطس الماضى، إثر تناولها بعض الحبوب الطبية التى تستعمل للعلاج، ناتجة من نبات ينمو فى جميع أنحاء العالم، ومفيدة للعظام، لكنها كانت السبب وراء إصابتها بالنزيف.