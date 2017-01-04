شاهد..  فيفي عبده تهنئ نادية لطفي بـ «5 أموااه» في عيد ميلادها

رؤية

القاهرة – فور عملها بنقل الفنانة نادية لطفي إلى المستشفى، قررت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده أن تخفف عنها وتزورها في المستشفى.

وفي محاولة للترويح عنها ورسم البسمة على وجهها، قررت فيفي عبده أن تعلم نادية لطفي جملتها الشهيرة “5 مواه”.

وقالت فيفي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع Instagram: “أيوة بقى ويلا بقى، قشطات عسلات فلات على أحلى نادية لطفي في الدنيا كلها، النهارده عيد ميلادها نقولها كل سنة وهي طيبة، عقبال مليون سنة وهي منورة الدنيا كلها”.

وأضافت: “بحبك قوي، الله أكبر، خمسة وخميسة، يلا بقى وأيوة بقى، إمواه”.

كل سنة و نجمتنا القديرة الجميلة نادية لطفي بألف خير. بحبكم اوي خمسة مواه Happy happy birthday super star Nadia Lotfi.. love you all 5 muahhhh✋🏻💋💋💋💋💋🎂 A video posted by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Jan 3, 2017 at 10:59am PST

جدير بالذكر أن نادية لطفى تعرضت لأزمة صحية منذ أغسطس الماضى، إثر تناولها بعض الحبوب الطبية التى تستعمل للعلاج، ناتجة من نبات ينمو فى جميع أنحاء العالم، ومفيدة للعظام، لكنها كانت السبب وراء إصابتها بالنزيف.