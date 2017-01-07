شاهد.. قبطي مصري يحصل على المركز الأول في الإنشاد الإسلامي

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القاهرة – تحدث مينا عاطف، الحاصل على المركز الأول في الإنشاد الإسلامي، عن كواليس حصوله على هذا المركز، مشيرا إلى أنه كان في طريقه لتقديم أغنية رومانسية في إحدى المسابقات الغنائية، إلا أن منظم المسابقة أخبره أنه يريد الاستماع إليه في الإنشاد.

وقال عاطف خلال لقائه ببرنامج «صباح دريم» الذي يذاع على فضائية «دريم»، إنه بدأ في الغناء منذ نعومة أظافره، حيث بدأ بتقديم التراتيل في الكنيسة، ليبرع فيما بعد في تقديم الإنشاد الإسلامي، مشيرا إلى أنه يحب سماع ابتهالات سيد النقشبندي.

وأضاف عاطف “أنه قرر خوض التجربة ويقدم إنشادا إسلاميا”، مشيرا إلى أنه شعر بالسعادة عند حصوله على هذا المركز في عام 2015، موضحا أن الصحافة تناولت الخبر بعنوان «مينا فاز بالصلاة على النبي».