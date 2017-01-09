شاهد.. كوريا الشمالية تهدد بإطلاق صواريخ عابرة للقارات في أي وقت

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بيونج يانج – قالت كوريا الشمالية إنها قد تطلق صواريخ بالستية عابرة للقارات في أي وقت ومن أي مكان، ولكن الأمر الوحيد المتبقي هو الأذن من زعيم البلاد كيم جونج أون.

وبحسب تقرير «سي إن إن» فإن مسؤول في وزارة الخارجية لكوريا الشمالية كشف عن السبب الرئيسي في تطوير بلاده لنظام الأسلحة الدفاعية، مؤكدا أن الولايات المتحدة وسياساتها المعادية هما اللذين دفعها لتطوير النظام الدفاعي.

من المعروف أن بيونج يانج كانت لسنوات ولعقود حتى تلقي اللوم على الولايات المتحدة في زيادة تجاربها للصواريخ وتطوير نظام الأسلحة لديها.

فيما قال وزير الدفاع الأمريكي أثناء حديثه للصحفين إن برنامج كوريا الشمالية يعتبر تهديدا خطيراً، مضيفاً أن الجيش الأمريكي سيعترض أي صاروخ يبدو أنه متجه إلى الأراضي الأمريكية أو أراضي حلفائها.