شاهد.. كيف أنقذ رجل زوجته من الانتحار بأعجوبة؟

رؤية

بكين – تناقل رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإمرأة صينية تحاول الققز والإنتحار من مبنى عالي الارتفاع في مدينة أنكانج بمقاطعة شانكزي الصينية.

ويظهر في الفيديو محاولة الرجل انقاذ زوجتة من الانتحار وذلك عن طريق شدّها من شعرها من أعلى المبنى، بالإضافة إلى وجود عدد من رجال الشرطة الذين يحاولون مساعدته في إمساكها.

وقال أحد رجال الشرطة: «لم يكن لدينا سوى حيلة واحدة وهي إنقاذها من الموت.. لقد هرعنا إلى المكان وأمسكناها من يديها في نهاية المطاف وتم سحبها لأعلى».

ويظهر في نهاية الفيديو تمكّن زوجها والفرقة المساعدة من منع المرآة من الانتحار والقدرة على سحبها إلى سطح المنزل .