شاهد.. كيف تفاعل الإماراتيون مع تساقط الثلوج على قمة جبل جيس

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رؤية

أبوظبي – تفاعل الإماراتيون مع تساقط الثلوج على قمة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة والتي لبست الحلة البيضاء إثر تساقط الثلوج التي صاحبها انخفاض كبير في درجة الحرارة لتصل إلى تحت الصفر في طقس غير مألوف تشهده المنطقة.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور ومقاطع الفيديو لحدث فريد لتغطية الثلوج أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شهدت الإمارة سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة.

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