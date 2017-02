شاهد.. كيف تفاعل الإماراتيون مع تساقط الثلوج على قمة جبل جيس

رؤية

أبوظبي – تفاعل الإماراتيون مع تساقط الثلوج على قمة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة والتي لبست الحلة البيضاء إثر تساقط الثلوج التي صاحبها انخفاض كبير في درجة الحرارة لتصل إلى تحت الصفر في طقس غير مألوف تشهده المنطقة.

Approx 7 cm of #snow 🌨 has fallen today at Mt. Jais (Jabal Al Jais) in #UAE 🇦🇪 via @mzinelsawari pic.twitter.com/74luoT1TN8 — حسن سجواني (@HSajwanization) February 3, 2017

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور ومقاطع الفيديو لحدث فريد لتغطية الثلوج أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Snow in Uae. I JUST REEVALUATED ALL MY BELIFS BC THIS pic.twitter.com/Uvb9nRgVmg — وعد (@artfulvibes) February 3, 2017

كما شهدت الإمارة سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة.

#JebelJais covered in 10cm of #snow as temperatures reach -2.2 degree Celsius in the #UAE's tallest mountain today.

📷: @ahmad_albedwawi pic.twitter.com/MOGZMwmt30 — Visit Ras Al Khaimah (@RAKTourism) February 3, 2017