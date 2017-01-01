شاهد.. كيف ردت إسرائيل على فيديو «آرون» الذي نشرته القسام؟

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القدس المحتلة – ردت الحكومة الإسرائيلية على مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، بتأكيدها انها لن تسلم رفات قتلى حماس الذين قتلوا على يد جنود الاحتلال، وستقوم بدفنها بدلاً من ذلك.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قد بثت، السبت، شريطاً ساخراً محوره الجندي الإسرائيلي، شاؤول آرون، الذي يعتقد الجيش أنه قتل أثناء الحرب على قطاع غزة صيف 2014.

وبحسب البيان الذي نشره حساب تويتر الرسمي لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فإن “الحكومة الأمنية بحثت السياسة المتعلقة بكيفية التعامل مع رفات عناصر القسام الذين قتلوا على جنود إسرائيل”، وقررت عدم إعادتها ولكن دفنها.

ولم يكشف البيان تفاصيل حول خطة الدفن، لكنه أوضح أن الجلسة ناقشت سبل إعادة رفات جنود قتلوا في حرب غزة 2014 والإفراج عن مدنيين اثنين مفقودين في غزة ويعتقد أن حماس تحتجزهما.