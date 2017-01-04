شاهد.. كيف عاش سعودي وزوجته لحظات مرعبة داخل ملهى إسطنبول؟

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أنقرة – كشف مواطن سعودي يدعى نايف زكريا الوزنة وزوجته عن حالة الرعب الذي تعرضا له خلال الهجوم الذي وقع داخل الملهى الليلي بمدينة إسطنبول التركية.

وبحسب التقرير الذي نشرته فضائية «بي بي سي» العربية، فإن نايف وزوجته كانا يتناولان طعام العشاء لحظة وقوع الهجوم.

ويظهر الفيديو الذي التقط من مسافة بعيدة لحظة إطلاق النار داخل الملهى الليلي في اسطنبول، حيث عاش رواده لحظات رعب حقيقية عندما أقدم مسلح على مهاجمتهم بشكل مفاجئ.

هذا التسجيل الذي التقطه العروسان يُظهر الإثارة قبل حلول رأس السنة الميلادية، حيث كان الروسان يخططان للاحتفال بشهر عسل مميز ، لكن عوضاً عن ذلك انتهى بهما الأمر بعدة إصابات بالرصاص حوّلت حياتهما لكابوس حقيقي.

من جانبها كشفت الزوجة أن الوقعة حدثت بعد مقطع الأغنية «حسنا دعونا نذهب»، مؤكدة أنها بعد هذه الجملة سمعت دوي إطلاق النار.

وحول تفاصيل الوقعة، تقول السيدة إن زوجها توسل إليها لتزحف نحو المخرج … لكن الأمر كان صعباً عليها، حيث أمسكت فتاة شابة بقدمها متوسلة مساعدتها، حيث كانت تحتضر، وتطلب الحماية وتقول غطيني لا تذهبي.

وأضافت الزوجة: تحرك المسلح خلفهما كما فعل خارج الملهى فقد كان يصوب بهدف القتل، بعدها أصيب نايف برصاصة في كتفه خرجت من ظهره، الأمر الذي منعه من متابعة الركض.