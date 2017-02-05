شاهد..  لاعبو روما يوجهون رسالة لـ«صلاح» قبل النهائي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو لنجما روما، الحارس البولندي «فويتشيك تشيزيني» والمهاجم البوسني «إيدين جيكو»، وهما يعبران عن حزنهما من صعود محمد صلاح «منتخب مصر» إلى نهائي كأس أمم أفريقيا لمواجهة الكاميرون مساء الأحد.

وقال «تشيزيني» موجهًا حديثه إلى صلاح: “مومو نحن نشعر بالحزن لتواجدك في المباراة النهائية، لأننا نريدك أن تعود بشكل سريع، ولكن بما أنك في النهائي، فنتمنى لك التوفيق، وأن تسجل هدف الانتصار، وتعود لنا سعيدا، وتساعدنا على الفوز بالألقاب”.

وتحدث «جيكو»: “حظا سعيدا مومو، ونتمنى عودتك في أقرب وقت، وأنت تسجل أهدافا أيضا لصالح روما، سلام عليكم، وحظا سعيدا (الأحد)”.

يذكر أن صلاح يلعب في صفوف روما منذ صيف 2015 قادما من تشيلسي، وسجل هذا الموسم 8 أهداف وصنع 4 خلال 16 مباراة لعبها في الدوري الإيطالي.