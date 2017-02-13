شاهد.. لحظة إطلاق الصاروخ الاستفزازي بكوريا الشمالية

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بيونغيانغ – تناقلت قنوات تليفزيونية أجنبية، لقطات مصورة، صباح اليوم الإثنين، أظهرت لحظات إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد، الذي اختبرته كوريا الشمالية، والذي يمكنه حمل رؤوس نووية، كما أشرف الزعيم كيم جونغ أون على عملية إطلاق “بوكجوكسونج2”.

وقالت الوكالة المركزية للأنباء الكورية الشمالية: إن صاروخ “بوكجوكسونج 2” من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة، القادرة على حمل رؤوس نووية، وإن اختباره تم بإشراف الزعيم كيم جونغ أون.

ووصف وزير الدفاع الكوري الجنوبي اختبار الصاروخ الجديد بأنه “استفزاز مسلح، يهدف إلى اختبار ردة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية”.

وطلبت كل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لمناقشة التجربة الصاروخية الجديدة وتداعياتها.

يذكر أن الأمم المتحدة تحظر على كوريا الشمالية القيام بتجارب للصواريخ الباليستية، وذلك ضمن جهود دولية تهدف إلى منعها من التحول إلى قوة نووية.