شاهد.. لحظة القبض على قاتل صاحب محل الخمور بالإسكندرية

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الأسكندرية – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على قاتل صاحب محل الخمور بالإسكندرية.

وبحسب الفيديو، فإن اثنين من الضباط، شوهدوا وهم يقتادون رجل بأحد شوارع الإسكندرية في منتصف الليل.

وكشفت كاميرات المراقبة، أن المتهم باغت القتيل، من الخلف أثناء جلوسه، على أحد المقاعد الخاصة بمقهى مواجه لمحله، وهو يشرب شيشة، وقام بذبحه.

وكانت نيابة المنتزة أول، برئاسة المستشار محمد وحيد، مدير النيابة، قد بدأت تحقيقات موسعة، في قضية مقتل، صاحب محمصة، يبيع من خلالها الخمور، في منطقة خالد بن الوليد بسيدي بشر، شرق الإسكندرية.

وكشفت التحريات الأولية، التي يقوم عليها مباحث مديرية أمن الإسكندرية، وضباط من الأمن الوطني، أن المجني عليه يمتلك محمصة في شارع خالد بن الوليد، إلا أنه يديرها أيضًا لبيع الخمور، بدون ترخيص.