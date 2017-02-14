شاهد.. لحظة الهجوم على سيارة مصفحة لنقل الأموال بموسكو

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تموسكو – تعرضت سيارة مصفحة للحراس المختصين في نقل الأموال والنفائس والوثائق الخاصة لهجوم من قبل مجموعة مسلحين شمال شرق العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام الروسية بعدما صورته كاميرات المراقبة المنصوبة على مبنى مقرب من موقع الحادث يظهر المهاجمين الثلاثة مرتدين لباس عاملي النظافة، وهم يخرجون من كمينهم ويقتربون بسرعة من السيارة.

من المعروف أن السيارات من هذا النوع تعود إلى «المركز الرئيس للاتصال الخاص» الذي يمثل مؤسسة داخل «الوكالة الفدرالية الروسية للاتصال» مختصة بنقل الشحنات السرية، بما فيها الأموال والوثائق الخاصة والنفائس والأشياء الثمينة للغاية.

وكانت لجنة التحقيقات الروسية، قد أصدرت في بيان صدر عنها على خلفية الحادث، أن الهجوم نفذ من قبل 3 مسلحين قتل أحدهم بتبادل إطلاق نار مع الحراس، فيما تمكن الاثنان الآخران من الفرار.

وأضافت اللجنة أن “أحد الحراس أصيب بجروح في بطنه”، مشيرة إلى أن “الأطباء صنفوا حالته حرجةً”.