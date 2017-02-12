شاهد.. لحظة انشقاق عدد من الجنود السوريين عن جيش النظام

رؤية – أشرف شعبان

دمشق – نشرت وكالة اعماق السورية مقطع فيديو لعدد من الجنود السوريين الذين انشقوا عن جيش النظام السوري في بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي في سوريا.

وبحسب الفيديو الذي نشرته وكالة «أعماق»، المحسوبة على تنظيم داعش، عبر قناتها على موقع يوتيوب، فقد وثقت لحظة انشقاق عدد كبير من جنود الجيش السوري ، والذين توجهوا لمناطق الدولة الإسلامية بريف حلب الشرقي للحصول على ما يسمى بـ «دورة استتابة لدى تنظيم داعش»، على حد قولهم.

وفي الفيديو، يعرف كل جندي اسمه ومنطقته وانشقاقه من الجيش السوري من مكان عمله.