شاهد.. لحظة تجمع النساء بمناسبة اليوم العالمي للحجاب في سراييفو

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سراييفو – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» يظهر لحظة تجمع النساء بمناسبة اليوم العالمي للحجاب الذي يتصادف مع بداية شهر فبراير من كل عام.

وبحسب النشطاء، فإن النساء المحجبات تجمعوا في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، وبالتحديد في البلدة القديمة للإجابة على اسئلة المارة والسياح ، ومساعدة اللواتي يردن تجريب الحجاب بالنسبة لغير المسلمات أو غير المتدينات.

وقالت ميرسادا بوليتش هوسيليتش، من «فيسوكو»: “أنا لا أشعر بالخوف من حظر الحجاب في بعض البلدان. ولكن، إذا كنت تملكين ايماناً قوياً وكذا التصميم ، فإنه لا خوف مطلقاً “.