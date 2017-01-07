شاهد.. لحظة تدمير داعش لطائرتين للنظام السوري بمطار دير الزور

رؤية – أشرف شعبان

دمشق – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير داعش لطائرتين للنظام السوري جاثمتين في مطار دير الزور باستخدام صاروخين موجهين.

وبحسب الفيديو الذي نشرته وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم داعش، شوهد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية يدمرون طائرتين رابضتين داخل مطار دير الزور العسكري، إثر استهدافهما بصاروخين موجهين.

من المعروف أن داعش يحاول السيطرة على مطار دير الزور العسكري، الذي يطبق حصاره عليه منذ شهور.

هذا وتجددت الاشتباكات بين تنظيم الدولة، وقوات النظام، خلال الأيام الماضية في أطراف قرية البغيلية ومحيط مطار دير الزور العسكري.

#وكالة_أعماق تبث تسجيلا يظهر تدمير طائرتين للنظام السوري جاثمتين في مطار دير الزور باستخدام صاروخين موجهين pic.twitter.com/FOwXwcxvWf — HadidH حامد حديد (@HamidHadeed) January 7, 2017