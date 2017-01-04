شاهد.. لحظة سرقة غراب لجواز سفر لمواطن إستوني على الحدود الروسية

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تالين – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة غراب جواز سفر لمواطن إستوني على الحدود الروسية الإستونية، وطار هارباً.

وبحسب وكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، فإنه عند بدء الإجراءات المألوفة للتخليص الجمركىي لسيارة المواطن الإستوني، سحب موظف الجمارك من الرجل جواز سفره، وفي هذه اللحظة إنقض غراب على الموظف وقام بسرقة الجواز.

وقالت إدارة الجمارك، فى بيان لها على الموقع الإلكترونى الخاص بها: “قام غراب بالإنقضاض على موظف الجمارك أثناء القيام بعمله وسرقة جواز سفر مواطن إستونى بسرعة فائقة، وطار من موقع الحادثة”.

ويظهر الفيديو فشل رجل الجمارك في تخليص جواز السفر من فم الغراب، حيث قام أحد العاملين بالركوض خلف الغراب ولكن لم يستطع التقاطه، ومن ثم قامت لجنة بالبحث عن الغراب بمساعدة الكلاب، ومع كل ذلك باءت جميع المحاولات بالفشل.

وأعطت السلطات الجمركية المواطن الإستونى الأوراق المطلوبة وعنوان القنصلية فى سانت بطرسبرج، لكي يحصل على جواز أو أوراق تسمح له بالعودة إلى بلاده.