شاهد.. لهذا السبب تم تأجيل زيارة اللاعب «ميسي» لمصر

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القاهرة – كشفت شركة «برايم فارما» عن تأجيل زيارة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مصر، وذلك بعدما استعد الإعلامي عمرو أديب للقائه التلفزيوني الثاني.

الشركة كشفت في بيان لها أنها اضطرت لإرجاء زيارة ميسي التزاما من النجم الأرجنتيني تجاه جمهور فريقه بسبب نتائج الفريق الأخيرة.

من المعروف أن ميسي كان من المفترض أن يزور مصر، اليوم الأربعاء 15 فبراير، ضمن برنامج ترويجي لحملة السياحة العلاجية في مصر «Tour n’Cure» ضد فيروس سي.

وتسببت خسارة نادي برشلونة أمام نادي باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، إلى تأجيل زيارة ميسي إلى مصر.

وأكدت شركة “برايم فارما” في بيانها، أنها ستحدد موعدا لاحقا لزيارة ميسي في القريب العاجل.