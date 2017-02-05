شاهد.. ماذا توقع «عم النني» قبل مباراة مصر والكاميرون؟

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القاهرة – توقع الحاج محمد النني، عم «النني»، لاعب منتخب مصر، أن يحرز ابن شقيقه هدف في المباراة النهائية أمام الكاميرون.

وأشاد عم النني خلال حوار لبرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، بأخلاق ابن شقيقه العالية.

وقال “عم النني” إن ابن أخيه حريص على أعمال الخير بشكل مستمر وإقامة موائد الرحمن لإفطار الصائمين في رمضان ومساعدة أي محتاج، مشددا على أنه أقام عزومة لكل أفراد الأسرة منذ أسبوعين.

ووجه رسالة للنني قائلا: «عايزه يبطل يتكتف ويتقدم للأمام ويجيب اجوال.. زي الجول الي جابه في برشلونة».