شاهد.. معركة طاحنة في شجار دموي بأكبر سجن أمريكي

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واشنطن – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو، يرصد شجارًا عنيفًا نشب بين السجناء في سجن .«كاونتي جيل» بمدينة شيكاغو والذي يعتبر أكبر سجن في الولايات المتحدة الأمريكية

وقد رصدت كاميرات المراقبة في السجن الشجار الذي اندلع بين مجموعة من السجناء الخطرين الذين يخضعون لمحاكمات بتهم القتل أثناء انتظارهم للترحيل إلى المحكمة.

وتم نقل السجناء المصابين جراء الشجار الذي تورط فيه أكثر من عشرة نزلاء، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد بدأت إدارة السجن والسلطات المختصة بإجراء تحقيق في ملابسات الحادث.

وصرح ناطق باسم السجن معلقاً على الحادث: “لقد تمت السيطرة على الشجار بسرعة، ولكن بعض السجناء أصيبوا بجراح تطلبت نقلهم إلى المستشفى”، وأضاف الناطق: “لحسن الحظ لم تكن جراح المصابين خطيرة وتمت معالجتهم وإعادتهم إلى السجن على الفور”.

من الجدير بالذكر بأن سجن كوك كاونتي يعتبر أكبر سجن في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يحتوي على 9000 سجين وحوالي 10000 حارس وموظف، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.