شاهد.. مواجهة دامية بين الشرطة الأمريكية ومشتبه به

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واشنطن – بثت شرطة بالتيمور، أكبر مدن ولاية ميريلاند الأميركية، مقطع فيديو يسجل واقعة قيام رجل شرطة بإطلاق النار على مشتبه به يبلغ من العمر 18 عاماً وقتله.

وبحسب الفيديو الذي سجلته كاميرا مثبتة في ملابس الضابط، وهو أسلوب متبع لمراقبة حوادث إطلاق النار، فقد شوهد الضابط وهو يطلق النار على المشتبه به لحماية نفسه.

وأكد الضابط أن المشتبه به، كيرتس جمال، كان خارجاً من السجن قبل يوم واحد، وكشف الفيديو أن الضابط اضطر لإطلاق النار عليه لحماية نفسه من خطر جسيم بعد محاولة المشتبه به توجيه سلاح ناري نحوه.

شرطة بالتيمور بثت الفيديو لتأكيد قانونية الواقعة، وقطع أي جدل يصور الحادثة باعتبارها عملاً عنيفاً من جانب الشرطة الأميركية ضد ضحية.