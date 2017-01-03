شاهد.. نجاة تعود في 2017 بـ «كل الكلام»

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القاهرة – بمناسبة العام الجديد، طرحت شركة “مزيكا” حصريا على قناتها “مزيكا يوتيوب” أحدث فيديو كليب للفنانة نجاة الصغيرة، ويحمل عنوان “كل الكلام”.

وجاء في بيان إعلامي من شركة “مزيكا” أن الأغنية من كلمات الشاعر الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وألحان الموسيقار طلال وتوزيع الفنان يحى الموجى ورؤية بصرية هانى لاشين والأغنية تم طرحها أيضا على موقع “عالم الفن” وستعرض على قناة “مزيكا” الفضائية قريبا.

وكانت نجاة الصغيرة غابت عن الساحة الغنائية منذ 15 عاما، ومنذ عام تقريبا وافقت على العودة وسافرت إلى اليونان منذ فترة وقامت بتسجيل الأغنية هناك، كما وافقت على عمل فيديو كليب للأغنية بشرط عدم ظهورها فيها وكلفت المخرج هاني لاشين بالبحث فى أفلامها عن مقاطع مناسبة ودمجها في سياق الأغنية، لإخراج فيديو كليب جديد يتماشى مع أجواء الأغنية الجديدة.

ومن ناحيته، أكد لاشين أنه لا يقدم فيلما سينمائيا من خلال الأغنية، وإنما كان كل تركيزه وهدفه هو أن يصل بالصوت واللحن والكلمات للجمهور، وقال: “كان هدفنا الأساسي أثناء تصوير الأغنية أن نساعد الجمهور على التأمل، لأن هذه الأغنية تحتاج إلى التركيز فى الكلمات والألحان، فهي تسمو بالروح والنفس، وتخاطب العقل والمشاعر الإنسانية”.

وكان آخر ظهور للفنانة نجاة الصغيرة، في مداخلة تليفونية في 2015، مع الإعلامية لميس الحديدي، وكان بمناسبة طرح أغنية وطنية كانت قد سجلتها قبلها بسنوات قليلة، إلا أن الأغنية لم تطرح في وقتها، وكان سبق طرح الأغنية بعد 10 سنوات من الغياب.