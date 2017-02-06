شاهد.. نشطاء ينشرون صورا لمشجع مصري قتل بعد مباراة الكاميرون

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القاهرة – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لشاب مصري قتل في أحد الكافيهات الشهيرة بعد مباراة منتخبي مصر والكاميرون، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكتب أحد النشطاء ويُدعى «كريم هاشم»: «في مطعم بشارع النزهة كانوا بيبلطجوا عالناس بعد الماتش وقفلوا الباب، وقالوا محدش هيخرج إلا لما نحاسب كل الناس».

وتابع: «قام شاب معاه خطيبته قال أنا عايز أحاسب وامشي، وشد مع شوية البلطجية دول، جه مدير المكان قال حساب الترابيزة دي معايا، وهو بيحاسبه حصل مشادة بينه وبين مدير المكان بسبب إن الولد بيقوله اللي بتعملوه ده بلطجة».

وأردف: «قاله مش انت بتعلي صوتك هتشوف البلطجة بجد، وأول ما خرجوا من الكافيه ضربوه بكرسي على ضهره وطعنوه طعنتين بسكينه شفتهم بعيني فالمستشفى واحدة فالرئة وواحدة في بطنه، اتنقل الولد لمستشفى فلسطين ومنها على كليوبترا ومات في كليوبترا، الشاب اللي اتقتل اسمه محمود بيومي، واحد راح يتفرج على الماتش في “كافيه” رجع لأهله ميت».