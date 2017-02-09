شاهد.. نيمار يرقص ويغني في عيد ميلاده الـ 25

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برازيليا – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر النجم البرازيلي نيمار وهو يغني في حفل عيد ميلاده الـ25، أمس الأربعاء 8 فبراير، بحضور عائلته ومجموعة من أصدقائه وزملائه بالفريق أبرزهم الساحر ليونيل ميسي.

وبحسب الفيديو المسرب، لا يجيد نيمار الغناء كما يجيد لعبة كرة القدم، لكنه بالتأكيد أمتع أصدقائه وعائلته في الحفلة، مثلما يمتع الملايين في المستطيل الأخضر.

وكان مهاجم برشلونة قد اقام الحفل في أحد المطاعم بمدينة برشلونة، وغنى مع أخته رافييلا وصديقته برونا ماركينيز، كما يظهر في الفيديو.