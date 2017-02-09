شاهد.. هذا النجم الأمريكي يواجه عنصرية «ترامب» بـ «الشماغ» الخليجي

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لوس أنجلس – في الوقت الذي صرّح أغلب نجوم هوليوود، أنهم ضدد قرارات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، والتي تقضي بمنع دخول رعايا 7 دول ذات طابع اسلامي إلى الولايات المتحدة وإلغاء إقامتهم، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو للنجم العالمي تيريس جيبسون وهو يواجه القرار بالزيّ الخليجي.

وانتشر فيديو للنجم البالغ من العمر 38 عاماً، وهو يرتدي ملابس خليجية “الثوب والشماغ”، في مطار لوس أنجلوس، واعتبر الكثيرون أنّ هذا الفيديو لدعم العرب والمسلمين في وجه ترامب.

ورغم أنه تبيّن لاحقاً أنّ الفيديو قديم، ويعود تاريخه إلى ما قبل تسلم ترامب الرئاسة، إلّا أن الممثل شارك الأخبار التي تحدثت عن الفيديو على صفحته على تويتر، تأكيداً منه أنه حقاً يقدّم كل الدعم للعرب في وجه ترامب، كما نشر صورة له بالزي الخليجي.

يشار إلى أنّ تيريس غيبسون لديه أصدقاء عرب كثر، ودائماً ما يزور دبي ويبقى بها لفترات طويلة.

يُذكر أنّ قرار ترامب بحظر دخول رعايا 7 دول إلى الولايات، قد جُمّد العمل به بقرار أصدرته محكمة جزئية في سياتل.