شاهد | هكذا رد «الأسد» على قرار «ترامب» بمنع دخول اللاجئين

رؤية – محمد عبدالله

دمشق – أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنع دخول اللاجئين والمهاجرين إلى الولايات المتحدة، هو قرار يتعلق بالولايات المتحدة وحدها.

وأضاف الأسد خلال مقابلة مع موقع «yahoo news» نشرت اليوم الخميس، أن قضية المهاجرين تتعلق بالسيادة الأمريكية، ولكل دولة الجق بأن تضع أي أنظمة لدخولها.

مضيفاً “إن مسؤوليتي ليست في أن أطلب من أي رئيس أن يسمح للسوريين بأن يدخلوا بلده ويصبحوا لاجئين فيه.. مسؤوليتي هي استعادة الاستقرار كي أعيدهم إلى سوريا ليجدوا ملاذا في بلدهم”.

وقال الأسد إن بعض اللاجئين السوريين المقيمين في الدول الغربية إرهابيون حملوا السلاح وقتلوا الناس في وطنهم.