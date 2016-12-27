شاهد.. هل يدعم التحالف الدولي الأتراك في عملية الباب؟

رؤية – محمد عبدالله

يبدو أن الخسائر الكبيرة التي مني بها الجيش التركي خلال الأسبوعين الماضيين بمدينة الباب السورية، معقل تنظيم داعش، دفعت أنقرة إلى التقدم بطلب للتحالف الدولي بقيادة واشنطن بتوفير غطاء جوي لعمليات “درع الفرات” بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وجاء إعلان داعش الأسبوع الماضي بقتل 16 جندياً تركياً في الباب، قبل أن ينشر بعدها بساعات مقطع فيديو يظهر إحراق جنديين تركيين كانا محتجزين لديه، لتسرع أنقرة من جهودها من أجل حسم المعركة في مدينة الباب التي تحاصرها المعارضة منذ أسابيع.

ويسعى الجيش التركي وحلفائه في المعارضة السورية للسيطرة على هذه البلدة الاستراتيجية، كجزء أساسي في سياق حملتها، بدءا من أواخر أغسطس/آب، والتي تواجه مقاومة شرسة من مسلحي التنظيم وتكبدت في معارك السيطرة على البلدة أكبر خسائر لها في هذه الحملة حتى الآن.

المحلل السياسي التركي، محمد زاهد غول، قال إن ما تكبدته تركيا من خسائر في معركة الباب في الأيام العشرة الأخيرة، هو الأكبر منذ بدء عمليات درع الفرات منذ ثلاثة أشهر ونصف.

وأضاف غول أن أنقرة ترغب في حسم المعركة سريعاً، ومن ثم تضافر كافة الجهود لحسم المعركة. واعترف المحلل السياسي التركي بإرتكاب جملة من الأخطاء في عملية الباب، وسقوط ضحايا من المدنيين، بسبب تداخل الدواعش مع المدنيين.

الطلب التركي من التحالف الدولي وبحسب ما يرى المحلل السياسي التركي، يأتي من رغبة أنقرة في تحميل واشنطن جزءاً من المسؤولية وحسم المعركة.

وهو ما ذهب إليه العميد ركن هشام جابر، الذي قال إن الطلب التركي جاء ليعطي عمليتها في الباب “شرعية”، متوقعاً موافقة التحالف الدولي على الطلب التركي، وإن كان الأمر سيتوقف على الضوء الأخضر من موسكو.

ولفت جابر إلأى صفقة تركية روسية تقضي بأن تطلق موسكو يد تركيا في الباب، في المقابل تحصل موسكو على إدلب.

وقال العميد اللبناني الأسبق، إن الخلافات التركية الأمريكية بدأت تظهر، والتقارب التركي الروسي لا يرضي واشنطن وطهران على السواء، وأن تركيا أرادت بهذا الطلب أن تحرج التحالف الدولي الذي مضى عليه أشهر ولم يستطع تحرير الرقة.

يبدو إذن أن هناك شبه اتفاق بين المحللين السياسيين، حول موقف التحالف الدولي المتوقع إزاء الطلب التركي، إذ يؤى المحلل السياسي صبحي غندور، مدير مركز الحوار العربي في واشنطن، أن الولايات المتحدة لن تستغني عن حلفها الذي ينمو مع الأكراد لأسباب متعلقة بسوريا، ولن تتخلى في الوقت نفسه عن حليفتها تركيا.

ويضيف بأن موسكو ودمشق سيدفعان الأمور إلى دفع الحكومة السورية أن تكون البديل عن واقع الحال الآن، متوقعاً قرب حدوث مرحلة المواجهة مع داعش في تدمر وشمال سوريا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

واشنطن لن تتخلى عن الحلف الذي ينمو ويتطور مع الأكراد، والعلاقات التركية الأمريكية “ايجابية” بشكل مؤقت على حد قوله.