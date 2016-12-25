شاهد.. وزير الدفاع الروسي يشرف بنفسه على عمليات البحث عن الطائرة المنكوبة

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موسكو – نشرت وسائل الإعلام الروسية مقطع فيديو يظهر لحظة إشراف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو شخصيا على عملية البحث عن ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بالبحر الأسود، والتي تحطمت، اليوم الأحد.

من المعروف أن هناك4 سفن و4 مروحيات وطائرات بدون طيار، ضمن فريق البحث طائرة الركاب المنكوبة، وهى من طراز «تو-154» تابعة لوزارة الدفاع.

كما سيتم إرسال 6 سفن من أسطول البحر الأسود وأجهزة غطس موجهة عن بعد وأكثر من 100 غطاس.

ووصلت إلى سوتشي لجنة تحقيق تابعة لوزارة الدفاع برئاسة نائب وزير الدفاع بافل بوبوف.

وكانت الطائرة تقل على متنها 93 شخصا. ولم ترد معلومات عن ناجين، حسب بيانات وزارة الدفاع.