شاهد| وقف إطلاق النار في سوريا .. تأكيد تركي وغموض روسي

رؤية – محمد عبدالله

أنقرة – قال مراسل قناة «فرانس 24» بأنقرة، حسين أسد، إن أنقرة وموسكو اقتربا من الصيغة النهائية بشأن وقف شامل لإطلاق النار في عموم سوريا، قبيل عقد المؤتمر المرتقب بين وفدي النظام والمعارضة في الآستانة.

وأوضح أسد أن وقف إطلاق النار لا يشمل التنظيمات الإرهابية في إشارة إلى تنظيم داعش، مشيراً إلى أن موسكو تسعى لاقناع الأسد لوقف اطلاق النار والانتقال الى مرحلة تفاوضية تجمع المعارضة والنظام.

وعلى الرغم من عدم دعوة المعارضة بشكل رسمي حتى الآن، إلا أنه وبحسب أسد فإن رئيس الهيئة التفاوضية، رياض حجاب، أبدى ترحيبه بالمشاركة في المؤتمر داعياً كافة فصائل المعارضة إلى المشاركة .

اتفاقية وقف اطلاق النار ستدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي تمهيد لاتفاق ثان يقضي بالتسوية السياسية، التي لن يكون بها الأسد، وفقاً لما ذكره أسد.

وفي موسكو، نفى رائد جبر، مراسل المحطة نفسها، التوصل لاتفاق نهائي بخصوص وقف إطلاق النار، مشيراً إلى وجود بعض النقاط العالقة، حيث لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي بعد.

وقال إن الكرملين ليس لديه معلومات كافية حول خطة شاملة لوقف اطلاق النار في عموم سوريا، وأن الرئيس بوتين اجتمع مع مجلس الأمن الروسي لمناقشة التسوية في سوريا.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول خبر يتعلق بتوصل كلا من تركيا وروسيا على مقترح لوقف إطلاق نار شامل سيعرض على أطراف الأزمة في سوريا، ويستثني التنظيمات الإرهابية.

وقالت المصادر بحسب «الأناضول» إن المقترح المذكور يهدف لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع مناطق الاشتباكات بين النظام السوري والتنظيمات الأجنبية الإرهابية الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أنقرة وموسكو ستبذلان جهودًا حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيّز التنفيذ اعتبارًا من الليلة القادمة، بحيث يستثني التنظيمات الإرهابية.