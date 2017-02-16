شاهد.. يهود يتظاهرون ضد «نتنياهو» أمام البيت الأبيض

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واشنطن – نقلت قنوات تلفزيونية أجنبية، لقطات مصورة، أمس الأربعاء، رصدت المظاهرات التي خرجت ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، من قبل اليهود بمحيط البيت الأبيض.

ويظهر في الفيديو، العشرات من اليهود، من جماعة «ساتمار» اليهودية الحسيدية، بلافتات رافضة لزيارة «نتنياهو» لأمريكا، ولسياساته القمعية المسيئة لليهود حول العالم.

وكانت الجماعة أعلنت أنها ستنظم مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مشيرة إلى أن التظاهرات تأتى اعتراضا على استمرار سياسة تجنيد الفتيات فى الجيش الإسرائيلى .

يذكر أن «ساتمار» إحدى الجماعات الحسيدية اليهودية المتصوفة، والتى ترفض وجود إسرائيل فى فلسطين، شأنها فى ذلك شأن جماعة “الناطورى كارتا”.