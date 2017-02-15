شبكة تلفزيونية: البنتاغون قد يوصي بنشر جنود في سوريا

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واشنطن – قالت شبكة (سي إن إن) الإخبارية التلفزيونية الأربعاء إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد توصي بأن تنشر الولايات المتحدة قوات نظامية مقاتلة في سوريا للمرة الأولى لقتال تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” هناك.

يذكر أنه يوجد بضع مئات من أفراد القوات الخاصة الأمريكية الذين يشاركون في قتال التنظيم الإرهابي، ويعمل عدد صغير من القوات الخاصة الأمريكية في البلد الذي تمزقه الحرب، لكن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما رفضت وضع قوات مقاتلة في خضم الحرب الأهلية في بسوريا.

وأضافت الشبكة التلفزيونية الأمريكية أن البنتاغون لم يقدم حتى الآن مقترحاً لنشر القوات إلى البيت الأبيض، وفقا لـ«رويترز».