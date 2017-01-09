شبكة حقوقية: النظام ألقى 13 ألف برميل متفجر على المدنيين السوريين

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دمشق – وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء قوات الأسد لـ 12958 برميلا متفجرا على مناطق متفرقة بسورية خلال عام 2016 الماضي، مشيرة إلى أن البراميل تسببت في مقتل 635 مدنيا بينهم 166 طفلا و86 سيدة.

وبحسب تقرير للشبكة نُشر، اليوم الإثنين، فإن محافظة ريف دمشق نالت الحصة الأكبر من عدد البراميل التي ألقاها نظام الأسد على مدن وبلدات المحافظة الخارجة عن سيطرته، وكان عددها 6599 برميلا متفجرا.

وتأتي حلب في المرتبة الثانية، حيث ألقت مروحيات نظام الأسد عليها 4045 برميلا متفجرا، ثم حماة 909 برميلا متفجرا، وجاءت محافظة إدلب في المرتبة الرابعة حيث ألقى عليها 508 براميل، ثم درعا 402 برميلا، ثم حمص 338 برميلا، ثم اللاذقية 128 برميلا ، ثم القنيطرة 18 برميلا، ثم دير الزور 8 براميل، فالسويداء 3 براميل متفجرة.

وأشارت المنظمة إلى أن البراميل المتفجرة تسببت في تدمير كلي أو جزئي لـ 97 مركزا حيويا، هم 23 مسجدا و12 مدرسة و20 منشأة طبية و8 سيارات إسعاف ومنطقة أثرية و3 أسواق و5 مصادر طاقة و5 منشآت مائية و3 مقرات خدمية و17 مركزا للدفاع المدني.

وأكدت الشبكة أن قوات الأسد ارتكبت بقصفها بالبراميل المتفجرة مدنيين عزلا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ما يمثل خرقا لقانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحمي الحق في الحياة.

وطالبت الشبكة السورية مجلس الأمن الدولي بضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، وفرض حظر السلاح على نظام الأسد وتحويل هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يُذكر أن روسيا عارضت في نهاية أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرمي إلى “وقف عمليات القصف بالبراميل المتفجرة في سورية”، معتبرة أن من شأنه أن يسيء إلى محادثات السلام.

في سياق متصل، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، تقريراً يوثق عدد الإعدامات الوحشية التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي، بحق المدنيين في سوريا والعراق، منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي وحتى الأول من الشهر الجاري.

وقال المرصد، إن “ما لا يقل عن 827 شخصاً أعدمهم تنظيم داعش، سواء بالذبح أو بقطع رؤوسهم أو بإطلاق النار أو بتفجيره أو إطلاق النار عليهم. منذ الأول من يناير (كانون الثاني) من العام الماضي 2016، وحتى الأول من يناير (كانون الثاني) من العام الجاري 2017”.

وتابع التقرير أن “من ضمن المجموع العام للذين أعدموا في 2016 ما لا يقل عن 438 مواطناً مدنياً سورياً، بينهم 22 طفلاً و25 مواطنة أعدموا على يد عناصر من داعش في محافظات دير الزور والرقة وحلب وحمص وحماة ودمشق وريف دمشق والحسكة، من ضمنهم الناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان سامي جودت الرباح أبو إسلام، الذي أعدم في دير الزور عن طريق ربطه إلى كمبيوتره المحمول، ومن ثم ربط الحاسب بمتفجرات وتفجيرها داخل منزله”.

في حين وثق المرصد 5 مواطنين عراقيين أعدموا على يد داعش في مناطق سيطرته بشرق سوريا.